«On a la rage», le PSG réagit à chaud après l’OM

Thomas Bourseau

Sans Gianluigi Donnarumma, l’addition aurait pu être plus salée pour le PSG mercredi soir au Vélodrome. Défait par l’OM sur le score de 2 buts à 1, le portier n’a pas pu empêcher l’élimination de son club de la Coupe de France au stade des 1/8èmes de finale. De quoi le faire enrager.

Ce n’était plus arrivé depuis près de douze longues années. Il aura fallu attendre Igor Tudor et les idées de Pablo Longoria sur le marché des transferts pour que l’OM puisse plus que simplement tenir tête au PSG dans un Classique. Ce 1/8ème de finale de Coupe de France (2-1) en ce mercredi 8 février 2023 a mis fin à douze années d’échec de l’Olympique de Marseille au Vélodrome face au PSG.

Il se sert du PSG pour fracasser Marseille https://t.co/U6QDZgYNxD pic.twitter.com/Ccz4L4QKMq — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Donnarumma très en vu et très en rogne

Malgré une petite peur au moment de l’égalisation de Sergio Ramos après l’ouverture du score d’Alexis Sanchez, l’OM a su reprendre l’avantage en seconde période grâce à une demi-volée maîtrisée de Ruslan Malinvoskyi qui scella la victoire de l’Olympique de Marseille malgré le forcing du PSG en fin de rencontre. S’étant mis en évidence pendant ce Classique disputé, Gianluigi Donnarumma n’a pas manqué de faire part de son mécontentement après une nouvelle élimination précoce du PSG en Coupe de France.

«On est déçu, on a la rage parce qu’on tenait à cette compétition»