«Il faut qu’on la ferme», le PSG craque après l’OM !

La rédaction

Eliminé la saison dernière en huitièmes de finale, le PSG s'arrête au même stade cette année Battu par l'OM (2-1), le club parisien traverse une mauvaise passe, à quelques jours d'un match capital en Ligue des champions face au Bayern Munich. Après la rencontre, Marquinhos n'a pas caché sa préoccupation et appelle à la mobilisation.

Nouvelle désillusion pour le PSG en Coupe de France. Eliminé par Nice la saison dernière, le club parisien n'a rien pu faire face aux assauts répétés de l'OM, qui avait bien préparé son coup. Une défaite qui tombe mal pour les hommes de Christophe Galtier, à quelques jours d'un match de Ligue des champions face au Bayern Munich.

PSG : C’est confirmé, le Qatar prévoit de bouger https://t.co/IRpiLKPTL8 pic.twitter.com/QCRlF2h3NV — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

« C’est le moment de fermer notre bouche »

Après la rencontre, Marquinhos a réagi à cette nouvelle défaite. « C’est le moment de fermer notre bouche, continuer à travailler. On doit s’améliorer si on veut gagner des titres cette saison » a confié le capitaine du PSG, qui devrait hausser la voix dans le vestiaire.

« On sait que ça parle beaucoup dehors »