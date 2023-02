Recalé par le PSG, il fait une annonce pour son avenir

Arthur Montagne

Prêté à la Juventus l'été dernier avec une option d'achat de 22,6M€, ainsi que 3M€ de bonus, Leandro Paredes ne s'est toutefois pas réellement imposé au sein du club turinois. A tel point que son retour au PSG semble désormais inévitable l'été prochain. Dans le flou, le Champion du monde écarte toutefois l'idée de revenir à Boca Juniors, son club formateur.

L'été dernier, le PSG s'est lancé dans un important dégraissage qui a vu filer de nombreux joueurs, essentiellement sous la forme de prêt. Ce fut notamment le cas de Leandro Paredes qui a rejoint la Juventus avec une option d'achat fixée à 22,6M€ auxquels s'ajoutent 3M€ de bonus. Mais tout ne se passe pas comme prévu pour l'international argentin, devenu champion du monde en décembre dernier, et qui connaît pourtant très bien la Serie A pour avoir brillé par le passé à l'AS Roma ainsi qu'à Empoli.

Paredes de retour au PSG l'été prochain ?

En effet, entre les blessures et les contre-performances, Leandro Paredes déçoit à la Juventus. D'autant plus que l'Argentin s'est montré à son avantage durant la Coupe du monde, ce qui a de quoi frustrer encore plus les fans de la Vieille Dame qui se sentent lésés. Et pour ne rien arranger, la situation économique de la Juve rend quasiment impossible son transfert définitif à l'issue de la saison. Pour le moment, un retour au PSG paraît donc inévitable.

Il ne rejoindra pas Boca Juniors pour le moment