OM/PSG : Une recrue plante Paris, elle jubile

Tomber du PSG, l’Olympique de Marseille a pu compter sur Ruslan Malinovskyi pour venir à bout de l’équipe dirigée par Christophe Galtier. La recrue hivernale ukrainienne s’est illustrée en inscrivant le second but phocéen sur une frappe lourde à l’entrée de la surface de réparation, de quoi faire enflammer le stade Vélodrome. A l’issue de la partie, l’ancien de l’Atalanta a raconté son but.

Le PSG et le public marseillais ont pu découvrir la fameuse frappe de Ruslan Malinovskyi faisant tant parler en Italie ces dernières années. L’international ukrainien a fait vibrer le Vélodrome dimanche en redonnant l’avantage à son équipe d'une superbe frappe à l'entrée de la surface (57e), ne laissant aucune chance à Gianluigi Donnarumma. Recruté cet hiver par l’OM, Malinovskyi inscrit là sa 2e réalisation sous le maillot phocéen.

« Je n’avais pas la possibilité de contrôler, alors j’ai tiré »

« Ce n’est pas simple d’essayer de marquer à chaque fois dans une position différente. Ça dépend de la distance, de la position. J’étais dans l’axe avec la balle en l’air, je n’avais pas la possibilité de contrôler, alors j’ai tiré », a analysé après la rencontre Ruslan Malinovskyi.

« Si vous en avez la possibilité, vous devez tirer »