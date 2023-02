PSG - OM : Neymar et Guendouzi s'insultent en plein match

Thibault Morlain

Ce mercredi, en Coupe de France, l'OM s'est imposé face au PSG (2-1). Sur le terrain, il y a eu énormément de duels, mais c'est resté plutôt dans un bon esprit. Il y a néanmoins eu des moments où la tension est montée d'un cran. Ça a notamment été le cas entre Neymar et Matteo Guendouzi qui se sont échangés de nombreuses insultes.

Absent lors des derniers matchs du PSG en raison d'un soucis physique, Neymar faisait son grand retour avec le club de la capitale ce mercredi face à l'OM. Titularisé par Christophe Galtier, le Brésilien n'aura pas été décisif, ayant notamment touché le poteau. Sur la pelouse du Vélodrome, Neymar s'est d'ailleurs distingué avec son accrochage avec Matteo Guendouzi.

La tension monte entre Guendouzi et Neymar

On joue alors la 27ème minute de cet OM-PSG quand les esprits se sont échauffés entre Neymar et Matteo Guendouzi. Cela fait suite à une faute de Vitinha sur le Français. Quand ce dernier se relève, le numéro 10 parisien lui met alors un petit coup et c'est à ce moment-là que les insultes commencent à fuser.

« Fils de pu** »