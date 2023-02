La pression monte à l’OM, un mensonge révélé ?

Axel Cornic

La défaite face à l’OGC Nice (3-1) semble faire tourner des têtes à l’Olympique de Marseille. C’est le cas d’Igor Tudor, qui a assuré ce mardi en pleine conférence de presse n’avoir jamais pris la responsabilité de ce revers, allant même jusqu’à faire un pari surprenant. Le problème... c’est qu’il a bien tenu ces propos dimanche soit, tout e suite après la fin du match de l’OM.

Est-on en train de perdre son sang-froid à l’OM ? La conférence de presse de ce mardi a été marqué par un échange assez étrange entre Igor Tudor et un journaliste présent sur place. Le second a assuré que le coach croate a endossé la responsabilité de la défaite de l’OM face à l’OGC Nice, ce que le premier a fermement démenti.

« Si vous avez les preuves, je vous offre une Rolex ou un café »

« Je ne comprends pas la question » a lancé Tudor, à l’un de nos confrères de L’Equipe . « Vous dîtes que j'ai assumé la responsabilité de la défaite. Je ne sais pas ce que j'ai dit, je ne lis pas les journaux et je ne rappelle pas d'avoir dit cela. Si vous avez les images et les preuves que j'ai dit cela, je vous offre une rolex ou un café. Impossible que j'aie dit cela. Je pense que vous allez me payer un café, cela me surprend car je n'ai pas dit cela ».

« Je pense que la défaite est pour moi »