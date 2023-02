Après Mbappé, catastrophe pour une star du PSG

La rédaction

A quelques jours du choc contre le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions, le PSG traverse un début de crise et devra affronter les Allemands sans Kylian Mbappé, touché contre Montpellier. Mais ce n'est pas tout puisque c'est désormais au tour de Lionel Messi d'inquiéter le staff parisien.

Le début d'année 2023 du PSG ressemble à un cauchemar. En effet, invaincu jusque-là, le club de la capitale a déjà concédé trois défaites en à peine plus d'un mois. La dernière est d'ailleurs très douloureuse et inquiétante puisque c'était mercredi soir contre l'OM. Et pour couronner le tout, le PSG a perdu Kylian Mbappé sur blessure.

C’est terminé pour le PSG, l’OM réalise un coup historique https://t.co/UwhT9AiCs0 pic.twitter.com/mDkgMmJFjc — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Messi blessé contre l'OM ?

Et alors que le PSG penser avoir touché le fond, une mauvaise nouvelle est toutefois encore annoncée. En effet, selon les informations de L'EQUIPE , Lionel Messi s'est blessé contre l'OM mercredi soir. L'Argentin est touché aux ischio-jambiers et son forfait pour le déplacement sur la pelouse de l'AS Monaco samedi est déjà acté.

Sa présence contre le Bayern est incertaine