Panique après l’OM, le PSG tire la sonnette d’alarme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le PSG a connu la défaite pour la troisième fois de la saison, cette fois-ci sur la pelouse de l’OM (1-2). Un revers logique pour le club de la capitale, qui affiche un visage inquiétant depuis la fin de la Coupe du monde. A l’issue de la rencontre, Christophe Galtier a tenu à remobiliser ses joueurs en vue du choc de Ligue des champions contre le Bayern Munich.

Si ce n’est pas la crise au PSG, celle-ci pourrait rapidement pointer le bout de son nez. Pour la troisième fois de la saison, et dans ce début d’année 2023, le club de la capitale a connu la défaite, et celle-ci fait tache. Éliminée de la Coupe de France par le rival marseillais, l’équipe dirigée par Christophe Galtier s’est très logiquement inclinée contre l’OM et affiche un visage inquiétant à une semaine d’affronter le Bayern Munich en Ligue des champions. A l’issue de la rencontre, l’entraîneur du PSG a remobilisé ses joueurs en vue du choc.

« Il faut nettoyer les têtes »

« Déjà, nous allons récupérer très rapidement. Il faut nettoyer les têtes pour que cette déception ne soit pas un poids trop important. Il y a bien sûr une énorme déception dans le vestiaire. Nous devons regarder vers l’avant. Nous sommes éliminés et ne pouvons plus rien y faire. Nous devons maintenant bien récupérer, continuer à travailler et préparer très sérieusement les échéances qui arrivent », confie Christophe Galtier, dans des propos relayés par CulturePSG .

L’OM fait mal au PSG, Guendouzi en remet une couche https://t.co/SibkWIgKkp pic.twitter.com/UcuOZCqlG4 — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

« C'est le moment de fermer notre bouche »