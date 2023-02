PSG : Le Qatar désigne un coupable après le fiasco contre l'OM

Arthur Montagne

Mercredi soir, l'OM a dominé le PSG en huitième de finale de la Coupe de France (2-1) après une magnifique prestation. Une défaite qui ne passerait pas du tout du côté du Qatar qui s'agacerait même que les promesses de la méthode Luis Campos ne soient pas tenues. Le Portugais est dans l'œil du cyclone.

Après une saison très décevante, le PSG avait décidé de se séparer de Leonardo et Mauricio Pochettino, respectivement remplacés par Luis Campos et Christophe Galtier. Des changements qui se sont accompagnés de grandes promesses, notamment dans l'organisation. Mais après des débuts convaincants, les Parisiens sont retombés dans leurs travers.

Le Qatar s'inquiète après la défaite contre l'OM

En effet, après avoir concédé deux premières défaites en 2023, le PSG a chuté contre l'OM mercredi soir (1-2) au Vélodrome. Une défaite synonyme d'élimination de la Coupe de France. Et selon les informations de Foot Mercato , cela ne passe pas du tout au Qatar.

Campos pointé du doigt à Doha ?

Et visiblement, du côté de Doha on commencerait à se poser des questions sur la gestion de Luis Campos, nommé conseiller sportif du PSG l'été dernier. Et pour cause, les carences de l'équipe parisienne sont globalement les mêmes que par le passé, ce qui démontre que le travail du Portugais ne porte pas ses fruits et cela s'ajoute aux deux premiers mercatos ratés.