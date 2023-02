PSG : Un projet fou du Qatar à 9 milliards annoncé, gros problèmes en vue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après le rachat du Paris Saint-Germain en 2011, un monument du football mondial pourrait tomber entre les mains de Qataris avec Manchester United. Plusieurs sources indiquent en effet que la formation de Premier League, actuellement à vendre, pourrait être vendue à des investisseurs du pays du Golfe. Un intérêt confirmé, mais qui s’avère compliqué.

Après le PSG, un nouveau cador pourrait-il passer sous pavillon saoudien ? Alors que la famille Glazer souhaite se séparer de Manchester United et recherche un repreneur, plusieurs sources évoquent un intérêt qatari, indépendant de la famille royale, pour la formation de Premier League. Selon les récentes informations divulguées par The Daily Mail , des investisseurs qataris qui ne seraient pas affiliés à QSI, propriétaire du PSG, prépareraient une offre de rachat total de Manchester United et prévoiraient de la soumettre avant la mi-février. Une opération qui serait estimée à 9 milliards d’euros, le montant du rachat s’élevant à 6,7Md€ tandis que la reconstruction d’Old Trafford vaudrait 2,2Md€. Malgré cet intérêt, il n’est pas assuré que ces investisseurs qataris parviennent à leurs fins dans ce dossier, les obstacles étant nombreux.

« Tout groupe ou individu aurait toujours besoin du soutien du gouvernement et de QSI »

« Ce qu'il est important de comprendre, c'est qu'un rachat n'est pas comme un transfert , explique le journaliste Ben Jacobs dans sa chronique sur CaughtOffside . Vous ne vous précipitez pas avec une offre. La "due diligence" détermine l'évaluation, et avec plusieurs prétendants, il y a potentiellement un aspect de surenchère qui n'est généralement pas associé à une prise de contrôle traditionnelle. L'intérêt du Qatar est compliqué car tout groupe ou individu aurait toujours besoin (même si ce n'est pas formellement) du soutien du gouvernement et de Qatar Sports Investment (QSI). C'est ainsi que fonctionnent les affaires là-bas, et je le sais de première main pour y avoir vécu. »

« Il est encore "prématuré" de dire que quelque chose est avancé entre le Qatar et Manchester United »