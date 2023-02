Mercato - PSG : Un grand nom voulait claquer la porte, il dévoile tout

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Barré par la présence de Gianluigi Donnarumma ces derniers mois dans la hiérarchie des gardiens, Keylor Navas a donc décidé de quitter le PSG pour prendre la direction de Nottingham Forrest en prêt au cours du mercato de janvier. Et Christophe Galtier a précisé que le portier costaricien avait lui-même demandé son départ.

Dès son arrivée sur le banc du PSG l’été dernier, Christophe Galtier annonçait une première révolution puisqu’il a instauré une hiérarchie très claire chez les gardiens. Fini l’alternance entre Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas, l'international costaricien a été relégué au statut de doublure de luxe en première partie de saison au PSG.

Navas contraint de quitter le PSG

Keylor Navas a donc décidé de quitter le PSG pour retrouver du temps de jeu, et le gardien de 36 ans a donc été prêté du côté de Nottingham Forrest, en Premier League.

« Il a demandé à partir »