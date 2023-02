C’est confirmé, une star du PSG a réclamé son départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de temps au PSG, Keylor Navas n'a pas hésité à réclamer son transfert cet hiver comme l'a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse. Prêté à Nottingham Forest jusqu'à la fin de la saison, l'ancien portier du Real Madrid a fait ses débuts face à Leeds dimanche dernier, avec succès.

La situation était devenue intenable pour Keylor Navas. Barré par Gianluigi Donnarumma depuis l'été 2021, l'ancien portier du Real Madrid ne souhaitait pas revivre pareille saison sous le maillot du PSG et a réclamé son transfert cet hiver comme l'a confirmé Christophe Galtier en conférence de presse.

«Il a demandé à partir», le PSG met les choses au clair sur un sujet sensible https://t.co/nQRse9bHG7 pic.twitter.com/O0q0wlTySj — le10sport (@le10sport) February 7, 2023

Keylor Navas avait réclamé son transfert

« Donnarumma n'avait pas besoin d'être plus libéré, les choses étaient très claires. Keylor était très respectueux ces six derniers mois. Évidemment qu'il n'acceptait pas la situation et qu’il a demandé à partir puisque c’est un amoureux du jeu, mais le comportement de Keylor et Gigio a toujours été exemplaire. Les gardiens s'entendent bien. Gigio a toujours été heureux dans le vestiaire et sur le terrain » a confié l'entraîneur du PSG. Agé de 36 ans, Navas a été prêté à Nottingham Forest jusqu'à la fin de la saison comme l'avait annoncé le 10Sport.com. Le gardien n'a pas tardé à se montrer puisqu'il est parvenu à conserver ses cages inviolées face à Leeds dimanche dernier (1-0). Son entraîneur à Nottingham, Steve Cooper, avait loué ses qualités en conférence de presse.

Navas fait déjà l'unanimité en Angleterre