«Il n’a pas les codes», une star du PSG se fait charger en privé

La rédaction

Gianluigi Donnarumma ne parvient pas à se lâcher. Malgré le départ de Keylor Navas cet hiver, le portier italien peine à convaincre sous le maillot parisien. Et au sein du PSG, des doutes apparaissent sur sa capacité à encaisser les méthodes mises en place par Christophe Galtier depuis le début de la saison.

Arrivé durant l'été 2021, Gianluigi Donnarumma ne parvient pas à enchaîner et à faire l'unanimité. Parfois brillant sur sa ligne, le portier italien va parfois commettre quelques erreurs grossières comme face au Real Madrid en mars dernier. Mais malgré quelques difficultés notamment avec son jeu au pied, Donnarumma garde la confiance de Christophe Galtier. « Il est un jeune joueur, très bien encadré pour comprendre ce qui va et ne va pas [...] Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il est resté concentré sur son travail en tentant d'éliminer ses petits défauts » avait déclaré l'entraîneur du PSG en octobre dernier, après une rencontre face au Benfica.





Donnarumma ne fait pas l'unanimité au sein du PSG

Certains au sein du PSG pensaient que la présence de Keylor Navas l'empêchait de se relâcher et de montrer son meilleur visage. Mais malgré le départ du portier costaricien à Nottingham Forest, le gardien italien peine toujours à convaincre. En interne, quelques critiques commencent à apparaître selon les informations de L'Equipe. Le PSG en attendrait plus de Donnarumma, même s'il n'est pas toujours aidé par sa défense. Certains membres du club lui demandent de diffuser plus de confiance.

« On a l'impression qu'il n'a pas les codes »