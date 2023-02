«Pas à la hauteur» : Il se fait dézinguer au PSG

Thibault Morlain

Bien qu’il soit désormais installé comme le numéro 1 du PSG, Gianluigi Donnarumma continue de provoquer quelques frayeurs dans les buts parisiens. Cela lui vaut d’ailleurs encore de nombreuses critiques. D’ailleurs, voilà que Lionel Charbonnier, gardien champion du monde en 1998, n’a pas été tendre avec Donnarumma et ses performances au PSG.

A l’été 2021, Leonardo n’a pas hésité à sauter sur l’occasion pour faire venir librement Gianluigi Donnarumma au PSG. Une grosse recrue qui a toutefois provoqué certains problème compte tenu de la concurrence avec Keylor Navas. Désormais, le Costaricain n’est plus là et Donnarumma devra faire beaucoup mieux au PSG car les critiques sont toujours présentes.

« C'était une opportunité de marché »

Après la rencontre entre le PSG et Toulouse ce samedi, Gianluigi Donnarumma en a encore pris pour son grade. Par irréprochable sur le but du TFC sur coup franc, l’Italien est loin de rassurer à 100%. Et c’est ainsi que sur RMC , Lionel Charbonnier a lâché : « Si le PSG ne peut pas viser grand avec Donnarumma ? Pour moi ce n'est pas un gardien à la hauteur. C'était une opportunité de marché parce qu'il était gratuit ».

« Donnarumma… Le placement »