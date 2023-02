Une star du PSG claque la porte, il justifie son choix

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Keylor Navas a décidé de changer de club cet hiver pour retrouver une place de titulaire. Alors qu'il vient d'être prêté à Nottingham Forest, l'international costaricien a expliqué son choix. Comme il l'a expliqué lui-même, Keylor Navas voulait relever un nouveau défi en migrant vers la Premier League.

Depuis l'arrivée de Christophe Galtier, Keylor Navas devait se contenter d'un rôle de doublure au PSG, derrière Gianluigi Donnarumma. Pas du tout satisfait par son nouveau statut, le gardien costaricien de 36 ans a décidé d'aller voir ailleurs. Et heureusement pour lui, Keylor Navas a trouvé preneur.

He's here. ✨ pic.twitter.com/UrByDltybn — Nottingham Forest FC (@NFFC) February 2, 2023

«C'est une grande équipe que je respecte beaucoup»

Comme annoncé par le PSG, Keylor Navas - qui est sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le club parisien - s'est engagé en faveur de Nottingham Forest dans les ultimes instants du mercato hivernal. L'ancien portier du Real Madrid est prêté sans option d'achat jusqu'au 30 juin.

«Je voulais relever un nouveau défi en rejoignant la Premier League»