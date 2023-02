Mbappé en colère, il lâche une terrible annonce en privé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG avait promis une révolution à la fin de la saison dernière avec l'arrivée du duo Christophe Galtier/Luis Campos. Durant le dernier mercato estival, le Portugais a procédé à un mercato bien moins clinquant et surtout incomplet. Sans défenseur central et sans avant-centre de classe mondiale, le PSG se retrouve limité selon les dires de Kylian Mbappé.

Nasser Al-Khelaïfi l'avait annoncé juste avant le dernier mercato estival : le bling-bling, c'est terminé. Le président du PSG souhaitait privilégier, sur le marché, des joueurs, qui mouillent le maillot, plutôt que des stars. Chargé du recrutement au PSG, Luis Campos a suivi la feuille de route dressé par ses dirigeants en mettant la main sur des noms moins clinquants comme Nordi Mukiele, Vitinha, Carlos Soler, Fabian Ruiz ou encore Renato Sanches. Mais au grand dam de Kylian Mbappé, le PSG a essuyé aussi quelques échecs.





Mbappé en colère après le dernier mercato estival

Au moment de sa prolongation, Mbappé aurait réclamé un défenseur central, mais surtout un attaquant de classe mondiale. Mis à part Hugo Ekitike, aucun buteur n'a débarqué au PSG. Et la star française ne l'a pas digéré. « Mbappé dès le début de la saison le disait, et même les gens autour de lui. Il était déçu du mercato réalisé et il a dit : "avec cette équipe-là, nous ne serons pas un prétendant à la victoire en Ligue des champions". Il en était convaincu » a confié Daniel Riolo au micro de l'After Foot. En septembre dernier, Luis Campos avait partagé l'avis de Mbappé, estimant que son recrutement était incomplet.

Campos avait reconnu son échec