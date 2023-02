Mbappé relance le mercato, un club mythique annonce du lourd

Thomas Bourseau

Bien qu’il ait pris la décision de rejeter les avances du Real Madrid l’année dernière, Kylian Mbappé semblerait à présent prêt à dire oui au champion d’Europe en quittant le PSG. D’ailleurs, à Madrid, le feuilleton Erling Braut Haaland repartirait également de plus belle.

Kylian Mbappé a pris une décision charnière dans sa carrière au printemps 2022. Alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge après que le champion du monde tricolore ait tenté coûte que coûte de plier bagage à l’été 2021 en vain puisque le PSG lui avait refusé un bon de sortie, Mbappé a finalement fait le choix de prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2025. D’après The Athletic et divers médias, Kylian Mbappé aurait la main mise sur son avenir à compter de l’été 2024 puisque la dernière année du bail en question n’est qu’optionnelle.

Mbappé et le Real Madrid, un mariage dans les cartons ?

De quoi donner des idées à Kylian Mbappé pour son avenir au PSG et ce, dès le prochain mercato estival. Selon The Athletic, le numéro 7 du Paris Saint-Germain prévoirait de quitter le club afin d’enfin rejoindre le Real Madrid. Du côté du PSG, on refuserait de le laisser filer à la prochaine intersaison alors que le Real Madrid garderait un oeil avisé sur l’évolution de sa situation au PSG.

Deux clauses libératoires pour Haaland, le Real Madrid à l’affût