Mbappé, Zidane, Cherki… Toutes les infos mercato du 10 février

Alors que le mercato hivernal a récemment fermé ses portes, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Mbappé en direction du Real Madrid ?

Passé tout proche d'un départ libre du PSG pour le Real Madrid l'été dernier avant de finalement prolonger son contrat, Kylian Mbappé n'a pas pour autant tiré un trait sur le club merengue . Le média anglais The Athletic annonce ce vendredi que l'attaquant de l'équipe de France envisagerait toujours de quitter le PSG et de débarquer au Real Madrid.



Zidane proche d'un retour au Real Madrid ?

Le quotidien catalan Sport annonce du lourd ce vendredi au sujet de Zinedine Zidane... et du Real Madrid ! Les résultats Carlo Ancelotti ne donnent pas satisfaction à la direction du club merengue , et le président Florentino Pérez ferait de Zidane sa grande priorité en cas de changement d'entraîneur.



PSG : Zidane veut Cherki au Real