«Il faut qu’il arrête», un cadre des Bleus est envoyé à la retraite !

Arnaud De Kanel

Après la Coupe du monde au Qatar, les tauliers ont pris leur retraite internationale. Hugo Lloris, Steve Mandanda et Karim Benzema ne revêtiront plus la tunique bleue, à l'inverse d'Olivier Giroud qui n'a pas statué sur son avenir et qui reste donc encore sélectionnable par Didier Deschamps. Néanmoins, Florent Gautreau estime que l'attaquant de l'AC Milan devrait raccrocher les crampons.

Le Mondial a marqué un tournant de l'histoire des Bleus . Recordman de sélections, Hugo Lloris a annoncé qu'il prenait sa retraite internationale à l'instar de Steve Mandanda et de Ballon d'Or Karim Benzema. Le vétéran Olivier Giroud a quant à lui rien annoncé, et tout laisse penser qu'il est encore déterminé à continuer. Fervent défenseur du meilleur buteur des Bleus , le journaliste Florent Gautreau veut qu'il fasse de même que ses camarades.

«Il faut qu’il arrête là»

« Je vais peut-être vous surprendre mais moi je dis qu’il faut qu’il arrête là Olivier. Je suis fan de Giroud mais je suis aussi capable de voir que quelqu’un qui a 36 ans, qui a fait cette Coupe du monde malgré son âge. Mais pour moi, il a fait son temps, c’est compliqué d’aller jouer des grandes compétitions à cet âge là. Il faut qu’il tourne cette page là », lance Gautreau dans l'After Foot sur RMC . Au Qatar, Olivier Giroud a battu le record du nombre de buts inscrits en sélection, ancienne propriété de Thierry Henry. Et avec l'essor de la nouvelle génération, c'est le moment idéal selon le journaliste pour dire stop.

«Il doit laisser la place aux jeunes»