Coups de théâtre chez les Bleus, Deschamps croule sous les propositions

Avec les retraites internationales de Karim Benzema, Hugo Lloris, Steve Mandanda et Raphaël Varane, une nouvelle page se tourne en équipe de France, et Didier Deschamps doit désormais se pencher sur leur succession. Les candidats ne manquent pas parmi la nouvelle génération, et ceux-ci n'hésitent pas à le faire savoir au sélectionneur tricolore.

Une page se tourne en équipe de France. Si Didier Deschamps a bien renouvelé son bail jusqu’en 2026, plusieurs de ses cadres ont décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec lui. Karim Benzema (35 ans) a été le premier à sonner la fin de sa carrière internationale au lendemain de la finale perdue des Bleus contre l’Argentine. Une annonce pas si surprenante après son forfait polémique faisant toujours l’objet de rumeurs. Hugo Lloris (36 ans) et Steve Mandanda (37 ans) ont suivi l’attaquant du Real Madrid, avant que Raphaël Varane (29 ans) en fasse de même à la surprise générale, et ce alors que le défenseur de Manchester United semblait tenir la corde pour reprendre le brassard de capitaine. Didier Deschamps perd donc des cadres sur et en dehors des terrains, et doit désormais composer avec la jeunesse tricolore pour ses prochaines listes.

« C'est un gros objectif », reconnaît Todibo

Une nouvelle ère s’ouvre en équipe de France, et les joueurs sont nombreux à vouloir en profiter. Jean-Clair Todibo (23 ans) pourrait notamment apparaître comme un candidat crédible pour renforcer la charnière centrale des Bleus , l’ancien du Barça réalisant des prestations solides avec l’OGC Nice. « Mon objectif aujourd'hui, c'est d'aller en équipe de France. Je veux représenter mon pays, la France. C'est mon objectif ultime de jouer pour l'équipe de France, de défendre mes couleurs , confiait Todibo au micro de Prime Video. Je ne sais pas si je suis proche ou pas de l'équipe de France. Effectivement, on bosse pour. C'est un objectif que je me suis fixé personnellement, car tout le monde rêverait de jouer pour les Bleus. C'est un gros objectif que j'ai en tête. Honnêtement, je ne sais pas du tout où j'en suis par rapport à l'équipe de France. » Outre Jean-Clair Todibo, Wesley Fofana (Chelsea) ou encore Pierre Kalulu (AC Milan) ont eux aussi affiché leur intention de découvrir la sélection.

Le polyvalent Simakan a une carte à jouer

De son côté, Mohamed Simakan peut se targuer d’avoir découvert l’étranger et la Ligue des champions sous le maillot du RB Leipzig. Le joueur de 22 ans, passé par le centre de formation de l’OM, s’illustre aussi par sa polyvalence, lui qui est capable d’évoluer dans l’axe mais également sur le flanc droit de la défense, secteur qui a fait défaut aux Bleus dernièrement, alors que Benjamin Pavard n’a pas répondu aux attentes durant la Coupe du monde. « En rêveur, les Bleus j’y pense et j’y crois. C’est le pays où je suis né, c’est la sélection qui fait rêver tous les Français. Pour moi, c’est même plus qu’un rêve , déclarait ce dimanche Simakan dans Téléfoot. Je me dois de tout faire pour aller le chercher. Il y a toujours une place à prendre. Un jour, quand la chance arrivera, il faudra montrer qu’on peut y rester . » Annoncé comme l’une des possibles surprises pour le Mondial au Qatar, Simakan avait finalement connu sa première sélection avec les Espoirs contre la Norvège en décembre dernier, espérant vite atteindre l’étage supérieur.

Les Bleus de Deschamps après les Blues de Chelsea pour Malo Gusto ?

À droite, la concurrence pourrait être corsée avec Malo Gusto. À 19 ans, le latéral droit formé à l’OL surprend pour sa précocité, au point d’inciter Chelsea à dépenser 30M€ en janvier pour obtenir ses services au terme de l'exercice actuel, le joueur finissant la saison du côté de Lyon sous la forme d’un prêt. Un parcours éclair qui pourrait le conduire rapidement en équipe de France. « Les Bleus c’est dans un coin de ma tête, ça viendra quand ça viendra. J’essaye de jouer mon jeu, et quand je le mériterai, j’y serai. Mais pour l'instant, je n'ai jamais eu de contact avec Deschamps », reconnaît Malo Gusto dans Téléfoot .

Caqueret en rêve

Du côté de l’OL, un autre grand espoir affiche un rêve bleu en la personne de Maxence Caqueret. S’il semble encore loin de l’équipe de France, le milieu lyonnais de 22 ans peut malgré tout y croire en l’absence de Paul Pogba ou encore N’Golo Kanté, les deux joueurs forfaits à la Coupe du monde n’ayant toujours pas repris la compétition. « Si les Bleus sont dans un coin de ma tête ? Oui, forcément , déclare Caqueret dans un entretien accordé à Foot Mercato. Je suis un joueur qui est passé par toutes les sélections chez les jeunes, d’U16 à Espoirs, donc forcément être appelé un jour en A est un objectif pour moi (…) Il faut enchaîner les bonnes performances et être à mon meilleur niveau pour espérer atteindre son objectif. »

Quels gardiens après le binôme Lloris/Mandanda ?