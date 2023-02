«Une légende», Karim Benzema envoie un superbe message

Arnaud De Kanel

Après avoir manqué la Coupe du monde au Qatar, Karim Benzema prenait la décision de mettre un terme à sa carrière internationale. Pour autant, il n'en oublie pas les légendes de la sélection tricolore. Grand fan du Brésilien Ronaldo, le dernier Ballon d'Or est également fan de Thierry Henry. Il lui a rendu un bel hommage.

Karim Benzema et les Bleus , c'est terminé. L'histoire tourmentée entre les deux a touché à sa fin après le Mondial au Qatar. En dehors de l'équipe de France, Benzema connait une carrière exceptionnelle en club et il se sert de Ronaldo comme exemple, bien qu'il soit devenu lui aussi une icône du ballon rond. Et après R9 , l'attaquant préféré de KB9 est Thierry Henry !

«Thierry Henry c’est une légende»

De passage un court instant dans Téléfoot pour évoquer les attaquants, Karim Benzema a rendu un très bel hommage à Thierry Henry, son autre idole de jeunesse. « Thierry Henry c’est une légende ! Même si moi j’ai grandi avec Ronaldo, après lui pour moi c’est Thierry Henry », a-t-il lâché.

Henry avait encensé Benzema