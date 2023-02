«Il volait» : Mbappé lui a fait craindre le pire !

La rédaction

La finale de la Coupe du Monde est rentrée dans l'histoire au rang des finales d'anthologie. Si beaucoup de Français n'ont pas encore dû revoir les images de la finale, force est de constater qu'elle a offert un spectacle rare. Un spectacle qui porte le nom de Kylian Mbappé, inarrêtable et qui a bien failli faire la décision à lui tout seul. Emiliano Martinez ne pourra que confirmer.

Et il l'a fait. Dans les colonnes de France Football , le gardien argentin Emiliano Martinez est revenu sur cette finale et sur la difficulté de l'Argentine à bien finir les matchs, comme ce fut le cas face aux Pays-Bas. Et à le lire, les regrets français risquent bien de perdurer encore très longtemps...

« On contrôlait ce match »

Pour FF , Emiliano Martinez évoque cette finale et cette domination sans partage durant la première heure de jeu : « On contrôlait ce match et, depuis ma surface, je prenais du plaisir à nous voir jouer. La première mi-temps a été parfaite, on a réalisé notre meilleure performance du Mondial. À la pause, on s'est dit qu'il fallait en mettre un troisième et que ça pouvait se terminer comme contre la Croatie... »

« Mbappé volait, on n'arrivait pas à l'arrêter... »