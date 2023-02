Scandale FFF : Incroyable, le retour de Le Graët est imminent

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Noël Le Graët va être fixé. Ce mercredi, le rapport d’audit sur la FFF sera rendu à la Ministre des sports et pourrait sceller l'avenir du dirigeant, mis à pied depuis plusieurs jours. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, le responsable est attendu le 17 février prochain au siège de la Fédération, à Paris, pour présider le prochain comex.

Tout est allé très vite pour Noël Le Graët. Le 8 janvier dernier, il adoptait un ton méprisant pour évoquer le cas Zinédine Zidane. Quelques heures plus tard, d'anciennes employées prenaient la parole pour dénoncer les actes sexistes du dirigeant. Depuis, le Parquet de Paris a ouvert une enquête pour harcèlement moral et sexuel. Et les choses pourraient s'accélérer dans les prochains jours.

Le rapport de l'audit remis jeudi à la Ministre des sports

Ce mercredi, le rapport d'audit sur le fonctionnement de la FFF sera rendu à la Ministre des sports. Il pourrait bien sceller le sort de Noël Le Graët, lâché de toutes parts, même au sein de sa propre Fédération.

Le Graët est attendu à la FFF le 17 février prochain