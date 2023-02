Le Graët viré, le gouvernement Macron passe à l’action pour son successeur ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Alors que Noël Le Graët est poussé vers la sortie, tout se met en place en coulisses pour assurer sa succession. Comme annoncé par le10Sport.com, un lobbying s'est mis en place afin de hisser Michel Platini au poste de président de la Fédération française de football. Ce vendredi soir, l'ancien international français s'est entretenu avec la Ministre des Sports et nul doute que le sujet a été abordé.

Il semble, de plus en plus difficile, de voir Noël Le Graët retrouver son poste de président de l'équipe de France. Lâché au sein même de sa Fédération et sous le coup d'une enquête ouverte par le parquet de Paris pour harcèlement moral et sexuel, l'homme de 81 ans voit son règne prendre fin. Dans les prochains jours, les conclusions de l'audit seront rendues à la Ministre des Sports, qui, c'est le moins que l'on puisse dire, ne porte pas Noël Le Graët dans son cœur

En coulisses, on pousse pour le retour de Platini

Noël Le Graët refuse de démissionner, malgré les accusations. Mais en coulisses, tout se met en place pour assurer sa succession. Comme annoncé par le10Sport.com, plusieurs hommes de l'ombre poussent pour voir Michel Platini accéder au poste de président de la FFF. Ancien dirigeant de l'UEFA, l'ancien international français présente une solide expérience et un lobbying s'est mis en place pour le hisser au poste suprême.

Moment de bonheur avec une légende.Merci pour cet échange Michel Platini 💫 pic.twitter.com/5MFdnwQBqE — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) February 10, 2023

Un rendez-vous entre Platini et la Ministre des Sports