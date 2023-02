«Il y a toujours une place à prendre» : Deschamps face un choix crucial, il reçoit une candidature

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Finaliste de la dernière Coupe du monde, l’équipe de France est à un tournant après le départ de plusieurs cadres, dont Raphaël Varane. Polyvalent et convaincant en Allemagne du côté de Leipzig, Mohamed Simakan ne cache pas sa volonté de porter le maillot bleu dans un futur proche et l’a fait savoir à Didier Deschamps.

À 29 ans, Raphaël Varane a décidé que la finale de la Coupe du monde contre l’Argentine serait sa dernière apparition avec le maillot bleu. Le défenseur de Manchester United a annoncé sa retraite internationale, et rejoint ainsi Karim Benzema (35 ans), Hugo Lloris (36 ans) et Steve Mandanda (37 ans) dans le rang des jeunes retraités. De quoi pousser Didier Deschamps à revoir ses plans pour l’avenir de l’équipe de France.

Simakan a une carte à jouer

Une place est donc à pourvoir en défense centrale, mais également peut-être sur le flanc droit, alors que Benjamin Pavard n’a pas répondu aux attentes durant le Mondial. Une aubaine pour Mohamed Simakan, capable de jouer aux deux postes.



« J’y pense et j’y crois »