Après l’équipe de France, le sort s’acharne sur Zidane

Zinedine Zidane semble en avoir marre de ses congés et aimerait reprendre du service cette année. Le Real Madrid serait une option, mais le club merengue courtiserait deux autres entraîneurs qui a déjà été snobé pour l’équipe de France…

En mai 2021, Zinedine Zidane mettait un terme à son deuxième passage sur le banc du Real Madrid et ce, pour une raison simple. Ami et biographe de Zidane en plus d’être journaliste, Frédéric Hermel profitait d’un passage sur les ondes de RMC dans l’ After Foot courant janvier, quelques heures après l’annonce de la prolongation de contrat de Didier Deschamps par la Fédération française de football en tant que sélectionneur de l’équipe de France A jusqu’en juin 2026. Sur RMC , Frédéric Hermel expliquait que Zidane avait repoussé les avances du PSG jusqu’ici afin de rester disponible pour l’équipe de France, mais qu’à présent il était sur le marché.

Mauricio Pochettino a la cote au Real Madrid

D’ailleurs, L’Équipe révélait dernièrement qu’une troisième expérience en tant qu’entraîneur principal du Real Madrid serait vu d’un bon oeil par Zinedine Zidane. Cependant, le président Florentino Pérez en pincerait pour Mauricio Pochettino. D’après ABC , Pérez serait un grand fan de l’ancien coach du PSG et de Tottenham. D’ailleurs, pendant sa période chez les Spurs , Pochettino aurait été approché par le Real Madrid, en vain. À présent sans club, Mauricio Pochettino pourrait compromettre les plans de Zidane avec le Real Madrid.

Le Real Madrid discuterait avec Klopp, Ancelotti ne veut pas bouger