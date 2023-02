En feu à l'étranger, il envoie un gros appel du pied au PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En manque de temps de jeu au PSG la saison dernière, Xavi Simons réalise des prestations convaincantes au PSV Eindhoven. A seulement 19 ans, le joueur s'affirme au Pays-Bas et pourrait bien être rapatrié par le club de la capitale, qui dispose d'une clause de rachat. D'ailleurs le milieu de terrain a affiché sa nostalgie en évoquant la France.

Considéré comme l'un des plus solides espoirs de sa génération, Xavi Simons n'a pas eu l'occasion de trop briller la saison dernière au PSG, en raison d'une concurrence féroce au milieu de terrain. Afin qu'il puisse progresser et enchaîner, le club parisien a pris la décision de le vendre au PSV Eindhoven, mais garde la main mise dans ce dossier.

Le PSG a une clause de rachat

En effet, le PSG a inclus une clause de rachat dans le contrat de Xavi Simons. Autrement dit, le club français a la possibilité de le rapatrier, même si le PSV Eindhoven s'efforce de conserver sa pépite. Mais interrogé sur son passage aux Pays-Bas, Xavi Simons a reconnu que la France lui manquait.

« La ville de Paris est incroyable »