Ça s’agite pour Benzema, il reçoit une proposition en or

Karim Benzema donne des sueurs froides au Real Madrid. En fin de contrat avec le club espagnol, le Ballon d'Or 2022 n'a toujours pas étiré son bail. En interne, les dirigeants se montreraient optimistes, mais l'Arabie Saoudite pourrait bien chambouler leurs plans. Après avoir attiré Cristiano Ronaldo, l'Etat du Moyen-Orient voudrait s'attaquer à une autre légende du Real Madrid.

« Je prendrai ma retraite au Real Madrid. Il n'y pas d'autre option possible » avait déclaré Karim Benzema le 17 octobre dernier, juste après avoir reçu son premier Ballon d'Or. Pourtant, un léger doute existe sur sa continuité au Real Madrid. Lié au club espagnol jusqu'en juin, l'international français n'a toujours pas prolongé son contrat. Pourtant, la Casa Blanca souhaiterait lui proposer un nouveau bail d'un an, comme il est d'usage avec les joueurs trentenaires.

Coup de théâtre, tout est relancé pour Benzema? https://t.co/uBzbCj9Krv pic.twitter.com/bOiVMcKReq — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

L'Arabie Saoudite veut s'attaquer à Benzema

En interne, le Real Madrid se montrerait relativement optimiste, et ce malgré un intérêt croissant de l'Arabie Saoudite pour Karim Benzema. « Benzema est réclamé par d’autres championnats, à commencer l’Arabie Saoudite, qui aimerait le voir atterrir dans son championna t » a confié le correspondant d' Europe 1 Juan José Dorado.

Des retrouvailles Benzema-Ronaldo ?