Après Cristiano Ronaldo, l’Arabie Saoudite annonce du lourd

L'Arabie Saoudite souhaite développer son football. Pour cela, l'Etat souhaite accueillir de nombreuses stars dans ce championnat. Cristiano Ronaldo a été le premier à rejoindre le Moyen-Orient. Mais à en croire le président de la Fédération saoudienne de football, le joueur portugais n'est que le premier d'une longue liste.

L'Arabie Saoudite ne cache plus ses ambitions. Le pays du Moyen-Orient souhaite développer son championnat et faire de sa Ligue l'une des plus puissantes. Le recrutement de Cristiano Ronaldo a justement pour ambition de mettre la lumière sur le football saoudien. Et d'autres stars devraient débarquer et participer à cette mission commune selon le président de la Fédération saoudienne de football.

L'Arabie Saoudite annonce de nouvelles stars

« La signature de Cristiano Ronaldo a été très importante pour notre championnat et elle a été obtenue au prix d'un travail acharné, mais je pense que l'été prochain, il y aura des joueurs aussi importants que Ronaldo, sinon plus » a confié Yasser Al-Mishal dans des propos rapportés par As.

Benzema, Modric, Busquets annoncés

Ces derniers jours, plusieurs joueurs, pour la plupart en fin de carrière, ont été annoncés dans le viseur de l'Arabie Saoudite. C'est le cas de plusieurs talents évoluant en Espagne comme Sergio Busquets (FC Barcelone), Luka Modric ou encore Karim Benzema (Real Madrid). En fin de contrat avec le PSG, Sergio Ramos serait aussi visé. Affaire à suivre...