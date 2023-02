Le PSG a été trompé, le coupable est passé aux aveux

Thomas Bourseau

Le PSG s’est une nouvelle fois planté pour Milan Skriniar après un premier échec l’été dernier. Et cette fois-ci, la faute reviendrait au Bayern Munich qui a avoué avoir refusé une offre de transfert de l’Inter pour Benjamin Pavard.

Dans l’ultime ligne droite du mercato, il a été question d’un recrutement de Milan Skriniar avec qui le PSG s’était mis d’accord d’un point de vue contractuel. Pour rappel, le10sport.com vous révélait le 20 janvier dernier que le Slovaque avait pris la décision de ne pas prolonger son contrat et donc de quitter l’Inter à l’expiration de son bail en fin de saison.

Skriniar au PSG cet hiver ? Il fallait que Pavard signe à l’Inter

Mais pour que son transfert au PSG ait lieu, il fallait que l’Inter puisse être certaine de pouvoir mettre la main sur le successeur du défenseur central de 27 ans. La piste privilégiée des Nerazzurri menait à Benjamin Pavard. Et Jérôme Rothen l’avait affirmé la semaine dernière sur les ondes de RMC après avoir pris connaissance de la situation.

Le Bayern affirme avoir repoussé une offre pour Pavard