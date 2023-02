Mercato - PSG : Mbappé a voulu s’en aller, «c’était pénible»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visiblement remonté contre l’attitude de Neymar au PSG, Daniel Riolo a fait le parallèle avec Kylian Mbappé qui avait initialement songé à quitter le Parc des Princes pour prendre la direction du Real Madrid la saison passée. Et il note une différence majeure entre les deux attaquants dans leur comportement.

Ce n’est plus un secret, Daniel Riolo n’est pas un fan de Neymar, loin de là. Dans l’After Foot, sur RMC Sport, le journaliste ne manque de tacler régulièrement le numéro 10 brésilien du PSG pour son attitude vis-à-vis du club mais également des supporters, d'autant que l'ancien joueur du FC Barcelone peine à retrouver son meilleur niveau depuis le retour de la Coupe du Monde. Mardi soir, il en a remis une couche sur Neymar…

« Il n’en a rien à cirer du PSG »

« C’est peut-être dur à admettre, mais Neymar n'en a rien à cirer du PSG ni des supporters. Il n'y a rien à attendre de ce type-là humainement. C'est ça la vérité (...) Neymar va même jusqu'à éviter les gamins ! Tu sais les gamins avec lesquels tu tapes dans la main, il pousse même à en faire un sur deux ou à ne pas le faire, on le voit sur des vidéos. On découvrira la nature profonde de ce mec-là », lâche sèchement Daniel Riolo au sujet de Neymar.

« Mbappé, il est tout le temps présent »