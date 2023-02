Le PSG en crise, ça chauffe dans le vestiaire

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La défaite contre l’AS Monaco (1-3) samedi pourrait laisser des traces dans le vestiaire du PSG, le ton étant monté durant et après la partie. Luis Campos n’a pas hésité à recadrer les joueurs de Christophe Galtier, et ce dès la mi-temps avant d’en rajouter une couche après le coup de sifflet final.

C’est la crise à Paris. Trois jours après la défaite contre l’OM, le PSG s’est de nouveau incliné sur la pelouse de l’AS Monaco (1-3). Une défaite logique au vu de la prestation des hommes de Christophe Galtier et qui aurait pu être encore plus lourde sans une grande prestation de Gianluigi Donnarumma. De quoi susciter la colère de Luis Campos.

Le gros coup de gueule de Campos à la mi-temps

Dès la mi-temps, Luis Campos n’a pas hésité à hausser le ton comme l’a indiqué Prime Video puis RMC . Le conseiller football du PSG a poussé un gros coup de gueule dans le vestiaire dès la mi-temps, en ayant des mots durs envers certains joueurs. Une colère qui n’est pas retombée après le match.

Campos a continué après le match