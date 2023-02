Neymar s’embrouille, gros clash dans le vestiaire du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

À quelques jours du rendez-vous crucial de Ligue des champions contre le Bayern Munich, le PSG traverse une grosse zone de turbulences. Le club de la capitale enchaîne les mauvaises prestations et cela se ressent en interne. Luis Campos n’a pas hésité à recadrer les joueurs après le revers à Monaco (1-3), de quoi en faire réagir certains, à commencer par Neymar.

Si le PSG n’est pas en crise à en croire Presnel Kimpembe au sortir de la défaite cinglante contre l’AS Monaco (1-3), cela en a pourtant tout l’air. Le nouveau revers concédé par les hommes de Christophe Galtier plonge le club dans le doute à trois jours du huitième de finale aller de Ligue des champions. « Les résultats négatifs ? Oui mais ce n'est pas la crise , a réagi Kimpembe en zone mixte, relayé par L’Équipe . La saison est encore longue, ce n'est pas fini. Même si on est conscients, on sait qu'il n'y a pas les résultats espérés. C'est comme ça, c'est le football. À nous de se réveiller, de faire ce qu'il faut pour pouvoir enchaîner les bonnes prestations. » Tous les ingrédients de la crise se trouvent désormais réunis au sein du PSG, avec notamment un échange très houleux dans le vestiaire parisien samedi.

Luis Campos recadre fermement le vestiaire

S’il avait préféré rester calme après la défaite contre l’OM (1-2) cette semaine, Luis Campos affichait un visage bien différent du côté du Stade Louis-II samedi. Selon L’Équipe, le conseiller football du PSG, excédé par la piètre prestation des Parisiens, a recadré le groupe après le coup de sifflet final. Luis Campos estimerait que certaines attitudes sont indignes et reprocherait notamment au vestiaire un « manque d’agressivité » à en croire le quotidien sportif. Des critiques loin d’être acceptés par tout le monde.

Le PSG «Mbappé dépendant» ? Un cadre lâche ses vérités https://t.co/joUBxL4Gms pic.twitter.com/kQz2Rf6Tdw — le10sport (@le10sport) February 12, 2023

Ça chauffe dans le vestiaire avec Neymar, Marquinhos et Campos