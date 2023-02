Le PSG «Mbappé dépendant» ? Un cadre lâche ses vérités

Hugo Chirossel

Après s’être incliné face à l’OM mercredi en Coupe de France, le PSG a enchaîné une deuxième défaite consécutive ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1). Le club de la capitale semble manquer de solutions en l’absence de Kylian Mbappé. Quand bien même, Presnel Kimpembe ne veut pas parler de « Mbappé dépendance ».

Le PSG n’y arrive toujours pas. Alors que le huitième de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich se profile (match aller mardi 14 février prochain), les Parisiens restent sur deux défaites consécutives. Après son revers contre l’OM mercredi en Coupe de France (2-1), le club de la capitale s’est de nouveau incliné ce samedi face à l’AS Monaco (3-1).

Le PSG Mbappé dépendant ?

D’autant plus que le PSG est toujours privé de Kylian Mbappé. Ce dernier, absent pour trois semaines, pourrait faire son retour à la fin du mois, à l'occasion du déplacement sur la pelouse de l’OM, en championnat cette fois-ci, le 26 février prochain. Sans l’international français, les Parisiens semblent clairement manquer de poids offensivement.

« C'est un joueur majeur pour cette équipe »