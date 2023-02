«Il manque un peu de tout» : Au fond du trou, le PSG se fait fracasser

Hugo Chirossel

Après s’être incliné face à l’OM mercredi dernier, le PSG a enchaîné une deuxième défaite consécutive ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1). Présent au stade Louis II en marge de cette rencontre, Thierry Henry a livré un terrible constat sur la situation actuel du club de la capitale, à trois jours d’affronter le Bayern Munich en Ligue des champions.

La spirale négative se poursuit pour le Paris Saint-Germain. Battu par l’OM mercredi dernier en Coupe de France (2-1), le PSG s’est de nouveau incliné ce samedi sur la pelouse de l’AS Monaco (3-1), dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Un résultat inquiétant, alors que les Parisiens recevront le Bayern Munich mardi en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Ça gronde au PSG, une star lâche une grande annonce https://t.co/JBqWaWtKBT pic.twitter.com/xKNPP3mzhz — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

«Il va falloir trouver une solution»

« C’est pas évident quand t’es coach, il y a des moments où tu as l’impression que tu es seul. Les supporters ne sont pas contents, ça a manqué d’envie, de structure, de jouer en équipe », a analysé Thierry Henry après la rencontre, au micro de Prime Vidéo . « Ça fait un petit moment que ça dure. Bon il y a eu la victoire à Montpellier à l’extérieur. Mais là ça fait quatre défaites sur des matchs à l’extérieur. Il va falloir trouver une solution, pas seulement individuelle, mais au niveau de la structure aussi, parce que ça ne se jouera pas seulement au niveau de l’envie contre le Bayern, il y aura aussi besoin de structure, et il a manqué un peu de tout cet après-midi . »

«Il y a eu des matchs poussifs à la maison, des non-matchs à l’extérieur»