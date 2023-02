«On est des humains» : Au fond du trou, le PSG se défend

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG vit une semaine très compliquée. Déjà battu par l’OM mercredi soir en Coupe de France, Paris vient de s’incliner face à l’AS Monaco. Une défaite qui ne met pas le club de la capitale dans les meilleures dispositions avant d’affronter le Bayern Munich. Après la rencontre, Marquinhos a tenté de défendre son groupe.

« On a un grand rendez-vous mardi, il faut qu’il y ait l’union sacrée ». Après la seconde défaite de la semaine du PSG, Christophe Galtier a averti ses supporters. Mardi soir, Paris affrontera le Bayern Munich en huitième de finale de Ligue des Champions, un choc que le club de la capitale n’aborde pas de la meilleure des manières vu la série négative.

Le PSG tombe encore

Après l’OM, c’est l’AS Monaco qui a fait tomber le PSG. Battu 3-1, Paris n’a jamais été en mesure de semer le doute dans la tête des joueurs monégasques qui ont totalement maîtrisé leur sujet. Marquinhos s’est exprimé sur la mauvaise passe du PSG après ce nouveau revers.

«Ce sont des moments difficiles qu’il faut traverser»