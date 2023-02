Crise au PSG, il attaque encore Neymar

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu par l’AS Monaco (3-1) ce samedi, le PSG vient d’enchaîner une seconde défaite en trois jours. Titulaire en attaque, Neymar n’est pas parvenu à faire la différence. Daniel Riolo ne s’est donc pas privé pour faire un petit commentaire sur le Brésilien en faisant référence à son goût pour les virées nocturnes.

Privé de Lionel Messi, Marco Verratti et Kylian Mbappé, le PSG a perdu pour la deuxième fois de la semaine. L’OM mercredi en Coupe de France et l’AS Monaco en championnat ont fait tomber le club de la capitale, une série qui tombe au pire des moments puisque le PSG affrontera le Bayern Munich mardi en Ligue des Champions.

Neymar peu inspiré

Seul joueur de la MNM titulaire, Neymar n’a pas réussi à faire la différence contre Monaco. Beaucoup trop esseulé, l’international brésilien a tenté des choses, mais avec peu de succès. Une performance en demi-teinte qui mène donc à une nouvelle défaite du PSG.

«Neymar peut retrouver Verratti au resto»