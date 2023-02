Le PSG coule, il se moque sur les réseaux sociaux

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après l’OM, c’est au tour de l’AS Monaco de faire tomber le PSG. Le club du Rocher a déroulé contre Paris et s’est imposé 3-1, une victoire méritée pour l’ASM qui confirme sa grande forme du moment. Daniel Riolo, lui, n’a pas manqué l’occasion pour lâcher une petite pique au PSG.

L’année 2023 ne sourit définitivement pas au PSG. Déjà battu à Lens et Rennes en janvier, le club de la capitale vient de perdre à Marseille (2-1) et Monaco (3-1) en l’espace de trois jours. Deux défaites de plus qui font mal pour le PSG qui affrontera le Bayern Munich mardi prochain en Ligue des Champions.

L’addition aurait pu être plus lourde pour le PSG

Même si Paris devait faire sans Kylian Mbappé, Lionel Messi et Marco Verratti, c’est un PSG sans idée qui s’est déplacé sur la pelouse de Monaco. Et sans un Gianluigi Donnarumma en très grande forme, l’addition aurait été plus salée.

«Vous nous faites craquer» : Ils en ont marre du PSG https://t.co/pTNcyQmTzi pic.twitter.com/u1kV5FAaHG — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Riolo se moque