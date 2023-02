Ça gronde au PSG, une star lâche une grande annonce

Thomas Bourseau

Le PSG reste sur deux revers de taille face à l’OM et à l’AS Monaco à quelques jours seulement du 1/8ème de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich. La colère est forte chez les supporters qui ont reçu un message fort de Presnel Kimpembe à Monaco ce samedi.

Cela n’est pas souvent arrivé depuis le début de l’ère QSI. Mais à l’approche du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions qui aura lieu mardi prochain au Parc des princes, le PSG s’est incliné à deux reprises avant ce choc. Une première fois mercredi soir face à l’OM pour le 1/8ème de finale de la Coupe de France (2-1) et ce samedi après-midi à Louis-II en déplacement à l’AS Monaco pour le compte de la Ligue 1 (3-1). Outre le résultat sportif, c’est l’engagement et l’investissement des joueurs qui sont remis en question par les observateurs et par les supporters.

Le PSG est en crise, Presnel Kimpembe éteint le feu avec les supporters

Pour le déplacement à Monaco ce samedi, les supporters parisiens ont pu voir leur PSG être une nouvelle fois submergé par l’opposition adverse comme ce fut le cas au Vélodrome face à l’OM en Coupe de France. Écarté des terrains depuis le mois de novembre en raison d’une blessure, Presnel Kimpembe a pris ses responsabilités allant voir avec un mégaphone les supporters du PSG quoi ont fait le déplacement dans la Principauté.

Il attaque encore une star du PSG https://t.co/FabtbvWth0 pic.twitter.com/MfMFo8Ds7h — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

«S’il vous plaît, ne nous lâchez pas maintenant, on a besoin de vous»