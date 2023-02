Le PSG est en galère, il fait son mea culpa

Thomas Bourseau

Christophe Galtier ne connaît pas la même réussite que lors de la première partie de saison au PSG. Ce qui lui vaut quelques critiques au niveau de son management. Ce samedi, Galtier a fait son mea culpa.

Tout marchait comme sur des roulettes pour Christophe Galtier lors de ses premières semaines à la tête de l’effectif du PSG. Cependant, la donne a changé depuis la reprise du championnat après la coupure due à la Coupe du monde du 20 novembre au 18 décembre dernier 2022. Le PSG n’est parvenu qu’à une seule reprise à remporter deux matchs de Ligue 1 d’affilée, et s’est retrouvé éliminé dès le stade des 1/8èmes de finale de la Coupe de France face à l’OM mercredi (2-1).

«Il doit se rendre compte qu’il n’est pas dans le vrai»

Battu par l’OM dans différents compartiments du jeu, le PSG de Christophe Galtier en a pris pour son grade et notamment chez les observateurs. C’est le cas de l’ancien joueur du Paris Saint-Germain, Jérôme Rothen, qui a mis un coup de pression à l’entraîneur du PSG vendredi lors de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC . « Oui, je m’inquiète pour le match de demain du Paris Saint-Germain, je m’inquiète du discours de Christophe (ndlr Galtier), parce que je l’ai souvent défendu, mais je suis désolé au bout d’un moment il doit se rendre compte qu’il n’est pas dans le vrai. Tu dois taper du poing sur la table, tu dois remettre en question tes joueurs même s’ils ont un grand standing, un grand palmarès, tu dois pouvoir leur dire : là on fait faux bon les gars, on est pas dans la vérité ».

«On l’a très peu retrouvé depuis le début de l’année et le retour de la Coupe du monde»