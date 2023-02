Pessimisme au PSG, on tremble pour Messi et Mbappé

Axel Cornic

Les grands rendez-vous européens arrivent et le Paris Saint-Germain se retrouve comme chaque année dans une situation précaire. Cette fois, ce n’est pas Neymar qui manque à l’appel, mais plutôt Lionel Messi et Kylian Mbappé, qui se sont récemment blessés. Et à quelques jours du huitième de finale de Ligue des Champions face au Bayern Munich, ça ne respire pas vraiment l’optimisme au PSG.

On pourrait presque penser qu’une malédiction frappe le PSG. Lorsque le mois de février arrive, à Paris on doit souvent faire face à d’énormes déconvenues qui ont contribué à briser les rêves européens des propriétaires. L’histoire s’est répétée, puisque Christophe Galtier a perdu coup sur coup Kylian Mbappé puis Lionel Messi.

PSG - Messi : On connait déjà la fin de l’histoire https://t.co/uhHNFEWnUq pic.twitter.com/AjSOXEDITu — le10sport (@le10sport) February 11, 2023

Le catastrophisme règne au PSG

Pour la star française on a tout d’abord craint une blessure au genou, mais le voir quitter la pelouse de Montpellier sur ses pieds a rapidement rassuré. La suite n’a pas été aussi heureuse, puisqu’une convalescence de trois semaines a été annoncée et Kylian Mbappé ne sera donc pas de la partie pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions face au Bayern Munich. A en croire RMC Sport , le pessimisme règnerait d’ailleurs au sein du PSG pour un possible retour à 100% d’ici le match retour.

Messi peut rater l’aller