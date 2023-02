«Je me pose des questions», une star du PSG l’inquiète sérieusement

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Arrivé au PSG il y a un an et demi, Gianluigi Donnarumma est désormais le gardien titulaire. Keylor Navas est parti et l’Italien peut enchaîner sans se soucier de sa place. Toutefois, l’ancien du Milan AC est encore loin de convaincre les observateurs. Emmanuel Petit trouve même qu’il n’y a « pas de progression ».

Mardi prochain, le PSG affrontera le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Un match qui ne tombe pas vraiment au bon moment vu la situation dans laquelle se trouve le club de la capitale qui vient de perdre le Classique face à l’OM. Les incertitudes sont nombreuses pour le PSG, notamment dans les buts. Gianluigi Donnarumma joue sa deuxième saison avec Paris et il ne fait toujours pas l’unanimité.

Donnarumma ne rassure pas

« Je lui reproche de ne pas être au niveau extraordinaire qu’il a montré avec l’Italie quand ils ont été champion d’Europe, il a d’ailleurs été élu meilleur joueur du tournoi, il a été brillantissime. Depuis son arrivée, je peux comprendre que la concurrence avec Navas lui posait problème. L’ancienneté, l’expérience et le palmarès de Navas, il avait souvent le fantôme derrière lui et la cohabitation n’était pas exceptionnelle. Je ne le vois pas progresser, c’est pas le dernier rempart que je souhaite qu’il soit », a déclaré Emmanuel Petit dans l’émission Rothen s’enflamme.

Un retour est déjà prévu, le PSG a pris ses dispositions https://t.co/ZWRkxQZH9A pic.twitter.com/cKNR4r2zDg — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

«Je ne vois pas de progression»