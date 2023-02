Au cœur d’un long malaise au PSG, il était prévenu

Hugo Chirossel

Alors qu’il était en concurrence avec Keylor Navas la saison passée, Gianluigi Donnarumma est désormais le numéro 1 dans les cages du PSG. Le gardien italien a récemment avoué que la situation avait été compliquée à gérer l’année dernière. Pour Jérôme Rothen, l’ancien portier de l’AC Milan était pourtant prévenu au moment de choisir de rejoindre le club de la capitale.

Une des premières décisions de Christophe Galtier lors de son arrivée au Paris Saint-Germain a été de trancher sur la question des gardiens. Si Mauricio Pochettino avait mis Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma en concurrence, l’entraîneur français quant à lui a rapidement décidé d’installer l’Italien en tant que titulaire. Dans un entretien accordé à L’Équipe , l’ancien gardien de l’AC Milan a d’ailleurs confié qu’il avait eu du mal à gérer l’alternance avec le Costaricien, qui a finalement rejoint Nottingham Forest cet hiver.

«Il le savait en signant, il a accepté la mission»

« Ça reste un jeune joueur, qui arrive dans un contexte compliqué en France avec Keylor Navas. Il le savait en signant, il a accepté la mission », a déclaré Jérôme Rothen à ce sujet, dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC . « Sauf qu’on l’a vu l’année dernière, ça a été très compliqué à gérer pour lui. Et il a perdu quasiment un an dans sa progression. Là depuis l’arrivée de Christophe Galtier c’est très clair, la hiérarchie est claire et nette. Je pense que même s’il avait été numéro 2 il l’aurait accepté. Par chance, je pense que c’est pas un hasard qu’il se retrouve numéro un. Galtier le voit au quotidien, aux entraînements et aux séances avec l’entraîneur des gardiens et avec le directeur sportif, ils assument leurs choix. Pour eux, ils avaient plus de certitudes au début de la saison avec Donnarumma qu’avec Navas . »

«Ce n’est pas le gardien le plus complet au monde, mais il a aussi des qualités»