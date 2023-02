Un retour est déjà prévu, le PSG a pris ses dispositions

Hugo Chirossel

L’été dernier, le Paris Saint-Germain a prêté plusieurs de ses joueurs, mais certains risquent de revenir dans quelques mois. C’est notamment le cas de Leandro Paredes, qui ne convainc pas du côté de la Juventus. La Vielle Dame n’aurait pas l’intention de lever son option d’achat de 25M€, mais le club de la capitale a déjà tout prévu en vue d’une possible réintégration au sein de son effectif.

Ayant du mal à vendre l’été dernier, le PSG a prêté plusieurs joueurs sur lesquels Christophe Galtier ne comptait pas. Si cela réussit à Mauro Icardi par exemple, auteur de 9 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues avec Galatasaray, la situation est un peu différente pour d’autres anciens parisiens.

La Juventus ne gardera pas Paredes

C’est notamment le cas de Leandro Paredes, qui déçoit depuis son arrivée à la Juventus. Depuis plusieurs semaines, la presse italienne indique que la Vieille Dame aurait d’ores et déjà décidé qu’elle ne lèverait pas son option d’achat à l’issue de son prêt, qui s’élève à 22,5M€, plus 3M€ de bonus. Une option qui n’est plus obligatoire depuis l’échec des Bianconeri en Ligue des champions.

Le PSG prend ses dispositions