Le PSG est au bout du rouleau, le sauveur enfin de retour

Amadou Diawara

Depuis la fin de la Coupe du Monde, le PSG est privé de Presnel Kimpembe. Blessé, l'un des vice-capitaines parisiens manque terriblement à la bande à Kylian Mbappé. Alors que le PSG est méconnaissable depuis plusieurs semaines, Christophe Galtier et son staff espèrent que le retour de Presnel Kimpembe va tout changer.

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Le PSG en fait la terrible expérience depuis la reprise post-Coupe du Monde. Blessé, Presnel Kimpembe a dû décliner l'invitation de Didier Deschamps pour défendre les couleurs de la France au Qatar. Et malheureusement pour lui, l'un des vice-capitaines du PSG n'a toujours pas retrouvé la compétition.

Presnel Kimpembe, le chainon manquant du PSG ?

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG n'est plus du tout dans son assiette, ne parvenant plus à évoluer à son plus haut niveau. Et alors que Presnel Kimpembe n'a pas joué depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier attend avec impatience son retour pour voir son équipe retrouver de sa superbe.

Proche de Kimpembe, Galtier attend son retour