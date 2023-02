PSG : Le Qatar rencontre un problème pour son nouveau projet XXL

Arnaud De Kanel

Après le PSG, l'émir du Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, souhaiterait racheter la totalité de Manchester United et non des parts du club. Dans ce nouveau projet absolument fou et pharaonique, le plus petit pays du Golfe rencontre déjà un problème. Néanmoins, le Qatar a sa petite idée en tête.

Le Qatar continue de se développer à travers le football. Le PSG fut le premier coup de force du Cheikh avant l'organisation de la Coupe du monde ainsi que le rachat de parts de Braga. Désormais, Tamim bin Hamad al-Thani souhaiterait acquérir Manchester United d'après les informations du Guardian , confirmées par RMC Sport . Un premier obstacle vient néanmoins se dresser sur la route du propriétaire du PSG.

Gros problème pour le Qatar

Lorsque le Qatar est passé à l'action pour racheter Braga, l'hôte de la dernière Coupe du monde n'avait pas pu parvenir à ses fins puisque deux clubs qui ont le même propriétaire, en l'occurence QSI, ne peuvent pas s'affronter lors d'une compétition européenne. D'après les informations de RMC Sport , le Qatar ferait face au même problème pour le rachat de Manchester United mais compte cette fois-ci racheter totalement le club anglais.

Une solution trouvée ?

Pour racheter Manchester United, le Qatar passera par QIA, le fond souverain du pays. Or, QSI, le propriétaire du PSG, est une filiale de ce dernier. Alors, le Qatar devrait créer une structure totalement indépendante de QSI et le prouver devant l'UEFA. C'est l'option principale pour mener à bien ce projet de rachat, sinon, l'Emir se contentera de quelques parts comme avec Braga.