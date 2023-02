Après le PSG, la révolution du Qatar devient réalité

Thomas Bourseau

Il y a près de 12 ans, le PSG passait sous pavillon qatari. L’Emir du Qatar aurait à coeur de racheter Manchester United, grâce à une belle stratégie n’incluant pas QSI. Explications.

Avant la fin de l’année 2023, le Qatar aurait à coeur d’étendre sa présence dans le football européen. Avec QSI, la famille royale a déjà la main sur le PSG ainsi que Braga. Mais ce ne serait pas assez pour l’Emir Al-Thani. Il est question depuis quelque temps d’une envie d’investir minoritairement dans le capital d’un grand club anglais.

Le Qatar veut se développer, Manchester United dans le viseur

CBS Sports a fait état de récentes discussions entre le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, et son homologue de Tottenham, Daniel Levy. Pour autant, aucun accord ne s’est dessiné et d’après The Daily Mail , l’offensive d’investisseurs qataris pour le rachat total de Manchester United n’auraient rien à voir avec QSI.

Le Qatar veut gérer le PSG et United via des entités différentes