Annonce fracassante, l’OM menace le PSG

Deuxième du championnat à huit points du PSG, l’OM n’a pas dit adieu au titre. Après avoir battu Paris en Coupe de France, le club olympien sait qu’il est capable de rééditer cet exploit le 26 février prochain, toujours au Vélodrome. Jonathan Clauss l’a avoué, il a envie de jouer le titre.

Mercredi soir, l’OM a fait tomber une petite malédiction. Incapable de battre le PSG à domicile depuis 2011, Marseille a enfin brisé cette terrible série en venant à bout de Paris en huitième de finale de Coupe de France (2-1). Si le score paraît équilibré, l’OM aura dominé la majeure partie de la rencontre en effectuant un pressing étouffant pour le PSG qui n’a jamais inquiété Pau Lopez en deuxième mi-temps.

L’OM se met à rêver

Heureusement pour le PSG, la revanche aura lieu dans… deux semaines. Le 26 février prochain, l’OM recevra une nouvelle fois Paris mais en championnat. Un Classique très important puisqu’à l’heure actuelle, huit points séparent les deux équipes. Même si le PSG semble au-dessus sur une saison de 38 matchs, l’OM peut se mettre à rêver et en cas de faux-pas du club de la capitale contre l’AS Monaco samedi, le Classique aurait encore plus d’importance. Jusqu’à aujourd’hui, les joueurs de l’OM ont refusé de parler de titre. Jonathan Clauss s’est lui laissé aller.

«On a forcément envie de jouer le titre»