OM : Un vieux clash de retour au premier plan !

La rédaction

Jeudi, le tirage des quarts de finale de la Coupe de France a eu lieu. L’OM, brillant vainqueur du PSG mercredi soir (2-1), affrontera Annecy, pensionnaire de Ligue 2, et tombeur du Paris FC au tour précédent. Cette rencontre aura lieu au Vélodrome, et va permettre à Alexy Bosseti et Dimitri Payet de se retrouver, alors que les deux joueurs s’étaient pris le bec sur les réseaux sociaux en 2020.

L’OM recevra Annecy au Vélodrome le 1er mars prochain, à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. Les Marseillais souhaitent absolument remporter la compétition, mais devront éviter le match piège face au club actuellement 11ème de Ligue 2. Alexy Bosseti, à Annecy depuis 2021, va retrouver Dimitri Payet, avec qui il était parti au clash sur Twitter il y a deux ans.

Neymar à l’origine du clash entre les deux joueurs

Lorsqu’en 2020, l’OM avait battu le PSG au Parc des Princes, Dimitri Payet avait posté un montage se moquant de la star brésilienne Neymar. Ce n’avait pas plus à Alexy Bosseti, qui avait déclaré à Eurosport : « Neymar a tout gagné, et Payet rien du tout. C'est comme si moi, je chambrais Payet, on est sur deux catégories de joueurs différentes. Demain, s'il le veut, Neymar achète Payet et le met dans son jardin » .

Un joueur de l’OM écœure le PSG, il est bluffé https://t.co/uPlyPrFvGb pic.twitter.com/qQGke1H5FS — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Une embrouille sur Twitter