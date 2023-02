«Je l’attendais en signant», une recrue de l’OM se confie

La rédaction

Révélation la saison dernière, Jonathan Clauss a tout connu très vite : l'équipe de France, la Ligue 1 et un transfert à l'OM. Le natif de Strasbourg a réussi à digérer son transfert, lui qui présente de bonnes statistiques, avec un but et huit passes décisives. Malgré sa non-convocation avec les Bleus pour la Coupe du Monde 2022, Jonathan Clauss a dressé un bilan de mi-saison.

Recruté 15M€ par l'OM cet été, Jonathan Clauss était attendu au tournant. Il a réussi à convaincre Igor Tudor qui compte très souvent sur lui. Mais une blessure aux adducteurs contractée en début d'année l'a contraint à lever un peu le pied. De retour dans le 11 titulaire depuis le match face à Nice, il était titularisé face au Paris SG lors des huitièmes de finale de la Coupe de France. Jonathan Clauss a apprécié de vivre ce premier clasico au Vélodrome.

« On est très cohérents »

L'international français Jonathan Clauss, auteur de 8 passes décisives en Ligue 1 avec l'OM a évoqué son bilan de la mi-saison, en conférence de presse : « Mon bilan à mi-saison ? On est très cohérents, on a construit quelque chose de fort avec ce groupe et ce staff. »

« J'attendais ce classico en signant à l’OM »